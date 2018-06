Acer: siglato protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Acer for Education hanno siglato protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale.

L’obiettivo dell’azione didattica, da svolgersi nell’anno scolastico 2018-2019, è la verifica della sostenibilità e facilità di manutenzione, in un contesto multiutente, di un device portatile digitale con caratteristiche sommative di un personal computer e di un tablet, per l’accesso rapido in mobilità a contenuti multimediali.

Acer fornirà alle due scuole selezionate due kit, composti ciascuno da 15 Chromebook Spin 11, un dispositivo con un design convertibile, resistente agli urti, dotato di tastiera impermeabile e di una batteria che assicura fino a 10 ore di autonomia. Il Chromebook Spin 11 permetterà agli studenti di svolgere le attività quotidiane, mentre la penna con tecnologia Wacom inclusa garantirà un'esperienza di scrittura naturale. Inoltre, grazie alla piattaforma Google Suite for Education, studenti ed insegnanti avranno a disposizione una soluzione integrata di comunicazione e collaborazione, sicura e completa.

Sulla base degli accordi contenuti nel protocollo siglato con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Acer provvederà anche a fornire supporto alle scuole nell’impiego delle tecnologie messe a disposizione, con particolare riguardo alla fase iniziale di impostazione ed avvio ed in fase di valutazione conclusiva della sperimentazione.

Il progetto prevede azioni di accompagnamento e formazione per il personale docente organizzati con il Servizio Marconi TSI dell’USR-ER e Etic Srl, società appartenente a C2 Group, per fornire una preparazione completa sugli strumenti informatici da usare in classe e sull’utilizzo della piattaforma Google Suite Education.

Acer, leader nel mercato Chromebook in Italia e in Europa nell’ambito dell’Education, continua a garantire il proprio supporto alle scuole sia attraverso un’offerta completa per la creazione di classi digitali sia attraverso progetti innovativi volti a diffondere le competenze per sfruttare al meglio la tecnologia in classe.

Proprio la volontà di creare un dialogo con le scuole e tra le scuole ha spinto Acer a lanciare recentemente il programma Acer Innovative School, un progetto concepito specificamente per supportare gli istituti che hanno scelto e adottato la tecnologia Acer a sperimentare nuovi approcci di insegnamento e apprendimento più adatti a sviluppare quelle abilità di cui gli studenti avranno bisogno in futuro.