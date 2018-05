Acer svela i nuovi Chromebook 13 e Chromebook 15 alla Global Press Conference

Alla Global Press Conference, Acer ha anche presentato la nuova generazione di Chromebook, composta da quattro notebook dal design sottile, leggero e versatile. Le linee sono due, come vi dicevamo poco sopra, composte rispettivamente da due dispositivi.

Chromebook 13

I Chromebook 13 sono due: Chromebook Spin 13 e Chromebook 13. Entrambi sono accomunati dalla scocca in alluminio e dal display IPS Full HD+ da 13,5 pollici con formato di 3:2 con risoluzione di 2256x1504 pixel. A livello di specifiche troviamo il processore Intel Core di ottava generazione.

Chromebook Spin 13 include delle cerniere a 360 gradi che lo rendono utilizzabile come tablet, notebook, display o in modalità tenda. Si tratta di un passo in avanti significativo in quanto, può essere utilizzato sia in modalità touchscreen che con la tastiera.

E' anche presente un pennino Wacom EMR che consente di disegnare, prendere appunti, fissare idee ed interagire con programmi ed app con estrema precisione.

Chromebook Spin 13 garantisce un'autonomia per un'intera giornata di lavoro o 10 ore di gioco.

Sotot la scocca troviamo i processori Intel Core i5-8250U di ottava generazione e Core i3-8130U. Offre fino a 16 GB di memoria LPDDR3 e fino a 128 GB di memoria eMMC.

Le opzioni relative a Chromebook 13 invece includono un processore Intel Core i3-8130U di ottava generazione, Intel Pentium 4415U e Intel Celeron 3865U. Il laptop supporta fino a 16 GB di memoria LPDDR3 e fino a 64 GB di memoria eMMC.

Acer Chromebook Spin 13 sarà disponibile da settembre ad 899 Euro, mentre Acer Chromebook 13 a 599 Euro.

Chromebook 15

Anche in questo caso sono due i modelli: Chromebook Spin 15 e Chromebook 15. A variare sono innanzitutto le dimensioni dello schermo: 15,6 pollici, con risoluzione di 1920x1080 pixel, ovviamente IPS. Il pannello più grande consente anche di avere a disposizione una tastiera a grandezza naturale ed un display Gorilla Glass che garantisce una navigazione fluida attraverso siti ed app.

Le prestazioni sono garantite dai processori Intel Pentium quad-core N4200, processore Intel Celeron quad-core N3450 o Intel Celeron dual-core N3350. Il convertibile è dotato di memoria LPDDR4 in tagli da 4 GB o 8 GB e di 32 o 64 GB di memoria eMMC integrata.

La variante Spin include la medesima cerniera di cui vi abbiamo parlato poco sopra, che consente di utilizzarlo in varie modalità.

La nuova serie di Chromebook sarà disponibile con un quantitativo massimo di 8 GB di memoria SDRAM LPDDR2 dual-channel e con 32GB di memoria eMMC integrata.

La serie Chromebook 15 sarà disponibile a Giugno a 399 Euro.