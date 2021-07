Acer svela nuovo monitor da gaming: è il primo al mondo con refresh rate di 390 Hz

Dopo il lancio del monitor ultrawide Acer EI491CRG9 ad aprile, la società ha deciso di sorprendere utenti e il mercato in toto lanciando il primo display al mondo con refresh rate di 390 Hz ad altissime prestazioni, dal nome completo Nitro XV252QFbmiiprx (XV2). Vediamolo nel dettaglio.

Il monitor Acer Nitro XV252QFbmiiprx (XV2) è dotato di un pannello LCD IPS Full HD da 24,5 pollici che di base opera a 360 Hz ma può spingersi fino a 390 Hz; inoltre, ha una copertura sRGB del 99%, luminosità pari a 400 cd/m2 e angoli di visione 178/178°. Non mancano un tempo di risposta sorprendente pari a 0,5 ms GtG, il supporto ad AMD FreeSync e funzionalità come Game View (ottimizza le impostazioni dello schermo in base al genere di gioco), Black Boost (può regolare la forza del nero in 11 fasi) e Blue Light Shield (riduce l'affaticamento dovuto alle luci blu). Infine, è uno schermo Flicker-free.

Lato I/O segnaliamo due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e due altoparlanti stereo a 2W. Le dimensioni invece sono le seguenti: larghezza 558mm, profondità 234mm, altezza 383-503mm e un peso pari a 5,03kg. Per quanto riguarda il prezzo, al momento si parla di 689 Euro ma è ancora da confermare; la disponibilità, d’altro canto, non è ancora nota.

Acer a maggio ha invece lanciato i nuovi monitor da gaming Predator per PS5 e Xbox Series X.