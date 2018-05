Acer: ufficiale il notebook Swift 5, schermo da 15 pollici e peso inferiore ad 1kg

Acer, nel corso della conferenza tenuta alla Global Press Conference ha annunciato il nuovo notebook Swift 5, che come rivelato dalla stessa compagnia è progettato per massimizzare la produttività in movimento senza dimenticare le performance.

Il notebook è dotato di uno schermo ad alta risoluzione da 15 pollici, ma ciò che lascia a bocca aperta è la statistica riguardante il peso: meno di un chilogrammo! Ovviamente, a livello di sistema operativo troviamo Windows 10, che garantisce prestazioni ed autonomia in grado di coprire un'intera giornata lavorativa.

"Abbiamo avuto un ottimo feedback sullo straordinariamente leggero Swift 5 da 14 pollici di Acer, e ora vogliamo superarci con un modello da 15.6 pollici", ha dichiarato Jerry Hou, General Manager, Consumer Notebooks, IT Products Business di Acer "Abbiamo mantenuto il peso sotto la soglia del Kg utilizzando cornici ultrasottili e un telaio solo leggermente più grande" ha continuato.

Ma veniamo a quella che è la scheda tecnica vera e propria, perchè il touchscreen IPS Full HD di Swift 5 è caratterizzato da bordi ultra sottili (solo 5,77 millimetri), con rapporto screen-to-body dell'87,6 per cento, un dato che non farà altro che massimizzare l'esperienza visiva. Lo schermo è accompagnato dalla tecnologia Acer Color Intelligence, che come sapranno i più esperti, regola in automatico la gamma e saturazioni delle immagini in tempo reale, ottimizzando in questo modo colore e luminosità, a discapito di fenomeni di clipping o colori troppo carichi. Acer BluelightShield, invece, consentirà agli utenti di regolare l'emissione di luce blu, per evitare di affaticare gli occhi nelle sessioni di lavoro lunghe o di notte.

A livello di materiali, Acer Swift 5 è realizzato con leghe ultraleggere di magnesio e litio e magnesio-alluminio nella scocca inferiore, il che rende il poggiapolsi ancora più comodo. La tastiera, invece, è retroilluminata.

Swift 5 è anche dotato di connettività Intel Gigabit Wireless AC- 9560 2x2 802.11ac, che migliora lo streaming, la condivisione di contenuti ed esperienza di gioco.

Nel laptop sono presenti 16 gigabyte di memoria RAM DDR4 e supporta fino ad 1 terabyte di memoria SSD. Il comparto connettività è gestito da una USB 3.1 Type-C Gen 2 (con velocità di trasferimento dati da 10 Gbit/s e supporto per l'alimentazione e la connessione di display esterni), due porte USB 3.1 Type-A (una con funzionalità di ricarica a dispositivo spento), una porta HDMI e un lettore di schede SD. Supportato anche Windows Hello, grazie al sensore per le impronte digitali.