Achille Lauro conteso da Warner Music e Sony. Le due etichette pronte alla battaglia

Dopo il successo di Sanremo 2020, dov'è stato uno dei protagonisti indiscussi, Achille Lauro è al centro di una diatriba tra due etichette musicali, che potrebbe portare ad una tempesta legale.

Nella serata di ieri infatti tramite il proprio account ufficiale Instagram, Lauro ha annunciato di essere diventato il nuovo Chief Creative Officer di Elektra Records per l’Italia, "etichetta internazionale che nella storia ha rappresentato Jim Morrison, i Doors, i Queen e altre leggende della musica internazionale", ma ha anche comunicato in un post condito da foto che lo ritrae in abiti informali, che la su "attività discografiche confluiranno in questa etichetta grazie alla firma di un nuovo contratto con Warner Music Italy, tra i più importanti poli discografici della storia della musica italiana degli ultimi anni".

Il post ha suscitato reazioni controverse da parte di Sony Music. L'etichetta discografica che (fino ad ieri?) ha gestito la distribuzione delle sue canzoni, ha sottolineato che "Achille Lauro è un artista in esclusiva con Sony Music e con riferimento al comunicato fatto circolare in data odierna relativo alla nomina dell’artista Achille Lauro a “Chief Creative Director di Elektra Records / Warner Music Italy” si precisa che l’artista Achille Lauro ha in essere un contratto di esclusiva con Sony Music per ogni sua pubblicazione discografica".

La vicenda non finisce qui, perchè Angelo Canculli, il manager di Lauro, in un'altra controrisposta ha smentito quanto affermato dalla major ed ha affermato che l'artista non ha alcun diretto con Sony Music, "bensì era concesso in licenza alla De Marinis Srl". Secondo Canculli "Achille Lauro non è un artista in cast", ma è "tenuto solo a licenziare dischi" con l'etichetta, ecco perchè "è azzardato comunicare la titolarità della persone".

Secondo il manager "la società attraverso l’avvocato Andrea Pietrolucci e me, ha comunicato già da mesi a Sony Music che l’artista sarebbe andato in licenza ad altra discografica, prova ne è l’ampia corrispondenza intercorsa". Nello stesso comunicato viene anche sottolineato che “tale informazione fosse già di dominio pubblico al punto che l’artista ha affrontato Sanremo palesemente senza il supporto di Sony Music e che, essendo nota la fine del rapporto con la stessa, ha ricevuto durante il periodo sanremese proposte da tutte le major di settore”.

Al momento da Sony non è arrivata alcuna risposta da Sony, ma il manager ha voluto ribadire che "da oggi Achille Lauro è un artista Elektra Records / Warner Music Italy".