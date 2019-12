L'acidificazione degli oceani sta danneggiando la pelle degli squali

Una nuova ricerca mostra come l'acqua acida, un sottoprodotto del cambiamento climatico indotto dall'uomo, stia danneggiando e distruggendo le piccole squame che si trovano sulla pelle degli squali. Di conseguenza, queste creature non possono nuotare o cacciare, e ciò potrebbe innescare il caos nei già fragili ecosistemi in cui vivono.

Secondo una ricerca pubblicata giovedì sulla rivista Scientific Reports, un team di scienziati tedeschi e sudafricani ha scoperto che dopo appena nove settimane di esposizione all'acqua acida, oltre il nove percento dei dentelli degli squali, il nome delle minuscole squame che si trovano sulla pelle di questi pesci, erano stati danneggiati.

Non si tratta di dati definitivi, visto che negli esperimenti erano stati coinvolti solamente tre squali. Tuttavia, i risultati ottenuti sono preoccupanti per il futuro della vita marina. Fortunatamente lo studio ha rivelato anche alcune buone notizie: i ricercatori hanno scoperto che gli squali erano in grado di moderare la chimica dei loro corpi per adattarsi all'acqua sempre più acida.

Il team si aspettava questo meccanismo di autoregolazione. "Ci aspettavamo che gli squali sarebbero stati in grado di regolare il loro equilibrio acido-base a breve termine come risposta a un pH abbassato. Non eravamo sicuri, ma non siamo sorpresi", afferma Luntz Auerswald, ricercatore ambientale dell'Università di Stellenbosch in Sudafrica. "La corrosione dei denticoli, tuttavia, è stata una sorpresa", ha aggiunto. "Non ce lo aspettavamo." La scomparsa degli squali, infatti, potrebbe essere un grandissimo problema.