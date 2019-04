L'acidificazione degli oceani potrebbe portare a conseguenze molto gravi

L'acidificazione degli oceani è un fenomeno causato dall'anidride carbonica (CO2), che dall'atmosfera va a finire nei nostri oceani, aumentandone il pH. Senza alcun controllo questa acidificazione potrebbe portare a gravi conseguenze per milioni di persone in tutto il mondo.

Lo studio è stato condotto da Jason Hall-Spencer, professore di biologia marina presso l'Università di Plymouth, e Ben Harvey, del centro di ricerca marina Shimoda dell'Università di Tsukuba.

I ricercatori hanno studiato i mari della costa del Giappone e del Mediterraneo, dove hanno dimostrato che l'acidificazione degli oceani sta avendo un forte impatto sulla vita marina. Entrambe le regioni hanno infiltrazioni di CO2 vulcanico, che crea condizioni simili a quelle che si prevedono in tutto il mondo nei prossimi anni.

Solamente tagliando in modo significativo le emissioni dei combustibili fossili si potrà impedire che i cambiamenti, già evidenti, diventino più diffusi. Questi cambiamenti potrebbero causare la morte delle barriere coralline, la perdita di biodiversità (di pesci e molluschi) e anche di alcune specie di plancton capaci di esercitare la fotosintesi.

"Stiamo rilasciando circa 1 milione di tonnellate di anidride carbonica all'ora nell'atmosfera terrestre, circa il 25% di questo gas è assorbito dall'oceano dove reagisce con l'acqua di mare per formare un acido debole, causando un calo del pH superficiale dell'oceano di circa 0,002 unità all'anno" ha poi dichiarato Harvey.

Secondo Spencer, l'accordo di Parigi (un accordo globale per ridurre i gas serra) non menziona l'acidificazione degli oceani, un evento che, potrebbe portare importanti cambiamenti economici, sociali ed ambientali. Per questo motivo, almeno secondo lui, serve un "Accordo di Parigi per gli oceani", per ridurre al minimo l'acidificazione dei mari.