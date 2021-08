L'acqua in bottiglia è 1.400 volte peggio per l'ambiente rispetto a quella del rubinetto

Non è un segreto che la plastica stia lentamente ma inesorabilmente logorando tutti gli habitat presenti sulla Terra. Il materiale (che può essere trovato anche nel punto più profondo del nostro pianeta) si trova ovunque e smaltirlo non è per niente facile. Nel 2050, infatti, nei nostri mari ci sarà più plastica che pesci. Un dato che fa riflettere.

Fa riflettere anche un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment: bere acqua in bottiglia ha un impatto sull'ambiente 1.400 volte maggiore rispetto all'acqua del rubinetto. Non solo: i ricercatori del Barcelona Institute for Global Health - coloro che hanno condotto la ricerca - hanno scoperto che i costi affinché tutti in città possano bere acqua in bottiglia sarebbero 3.500 volte superiori a quelli associati a tutti coloro che bevono l'acqua del rubinetto.

Era ovviamente scontato che le bottiglie di plastica fossero un "male" per il pianeta, ma i numeri snocciolati all'interno dello studio rimangono davvero allarmanti. A Barcellona, infatti, nonostante numerosi studi sull'ottima qualità dell'acqua, il consumo di bottiglie di plastica è aumentato sensibilmente.

Pensate che, solo negli Stati Uniti secondo quanto riporta The Guardian, occorrono 17 milioni di barili di petrolio per produrre un anno di bottiglie di plastica. "Penso che questo studio possa aiutare a ridurre il consumo di acqua in bottiglia, ma abbiamo bisogno di politiche più attive per cambiarlo", ha dichiarato l'autrice principale dello studio e ricercatrice dell'Istituto di Barcellona, Cristina Villanueva, al The Guardian.

"Le persone si fidano dell'acqua in bottiglia perché gli inserzionisti hanno fatto un buon lavoro nel convincere le persone, quindi abbiamo bisogno di uno sforzo dall'altra parte".