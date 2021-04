Quanta acqua si consuma nel mondo ogni anno? Ecco i numeri sconcertanti

Tra le tante risorse preziose di cui l'uomo dispone, l'acqua sicuramente è la più inestimabile di tutte: senza di essa nessuna forma di vita sarebbe possibile, e il nostro pianeta non esisterebbe. Ma quanta acqua si consuma ogni anno nel mondo? Purtroppo, i numeri sono persino difficili da immaginare.

Oggi è la Giornata della Terra, giorno cioè dedicato alla salvaguardia e alla sensibilizzazione su come preservare e custodire meglio il pianeta che fin ad oggi sappiamo essere l'unico idoneo per gli esseri umani. È la nostra unica casa, la nostra unica possibilità, e forse sarebbe meglio non buttarla via e sprecarla con atteggiamenti scellerati.

Tra le cose da evitare assolutamente, in cima alla lista dovrebbe esserci lo spreco d'acqua, risorsa essenziale per la nostra vita e delle altre specie viventi che vivono in simbiosi con il nostro pianeta. Forse essere la specie dominante sul pianeta ci fa illudere di poter amministrare come meglio crediamo le risorse della Terra, ma non è così, e bisogna fare i conti con la realtà dei fatti: nulla dura per sempre.

L'acqua - che ci sembra così abbondante e "ovunque" sul nostro pianeta - prima o poi finirà se non stiamo attenti a come la si usa e, i dati forniti dal sito WorldOmeter (che si avvale di informazioni autorevoli prelevati dal sito delle Nazioni Unite, dell'UNESCO e del FAO), mostrano dei numeri a dir poco esorbitanti, con una classifica dei paesi che più consumano ogni anno:

c'è invece la Cina, che usa ogni anno circa 598.100.000.000 m di acqua; Al primo posto - con un distacco notevole - troviamo l'India, con 761.000.000.000 m3;

Considerate inoltre, che ogni metro cubo di H2O corrisponde a 1000 L. Facendo un paragone più comprensibile, possiamo dire che ogni metro cubo equivale a mille bottiglie di acqua da 1L che comprate al supermercato... e qui parliamo di miliardi di metri cubi! Numeri da capogiro, pressoché impossibili da immaginare, ma che corrispondono alla desolante verità.

Il principale consumo d'acqua si ha dal campo dell'agricoltura, che ne utilizza circa il 70%, rispetto al 20% per l'industria e al 10% per uso domestico. Nelle nazioni industrializzate, tuttavia, le industrie consumano più della metà dell'acqua disponibile per uso umano. Unica nota positiva di questi dati è che spesso, non tutta l'acqua viene "sprecata": molte volte - soprattutto in campo agricolo e industriale - l'acqua viene classificata come "prelevata", cioè utilizzata e poi rimessa solo in parte alla fonte (ovviamente non contaminata né inalterata).

E l'Italia in tutto questo? Per fortuna siamo abbastanza lontani dai vertici della classifica, ma non così tanto quanto vorremmo (considerando anche l'esigua popolazione del nostro paese, rispetto ai "pesi massimi" dei primi posti): il Bel Paese si posiziona 22°, con circa 34.190.000.000 m3 di acqua utilizzati ogni anno.