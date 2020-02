L'acqua sembra avere due strutture distinte in forma liquida

L'acqua è l'elemento più importante sulla Terra, senza di esso la vita non potrebbe esistere per come la conosciamo. È una molecola molto strana e con proprietà particolari. Degli scienziati giapponesi hanno scoperto che sono molto più strane di quanto pensassimo: nello stato liquido hanno due diverse strutture molecolari.

Cerchiamo di trovare acqua su altri pianeti e su altre lune, ma le sue proprietà sono ancora lontane da essere completamente chiare.

Questa scoperta potrebbe avere delle conseguenze molto importanti per la nostra comprensione dei sistemi viventi che si basano sull'acqua.

Questo elemento è molto comune, si trova praticamente ovunque sul nostro pianeta. Viviamo in un pianeta estremamente bagnato rispetto a tutti gli altri sul sistema solare. Possiede una densità molto strana, a differenza della maggior parte delle molecole conosciute, la sua densità raggiunge un massimo a 4° centigradi. A zero gradi, quando ghiaccia, è meno densa del liquido sottostante e quindi galleggia sopra di esso. Anche la sua tensione superficiale è stranamente alta, seconda solo a quella del mercurio liquido; e il suoi punti di ebollizione e di fusione sono molto alti e stranamente moltissimi elementi chimici si dissolvono in essa.

Nel 2018, un gruppo di scienziati, provenienti dalla Gran Bretagne e dal Giappone, hanno dimostrato che queste particolari proprietà dipendo dalla struttura tetraedrica che assumono le molecole nello stato liquido. Significa che le molecole di acqua sono legate in una forma che ricorda una piramide a base triangolare.

Gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno visto che questo non è l'unica modalità di organizzazione dell'acqua, e l'hanno fatto tramite simulazioni al computer ed esperimenti con i raggi X.

"Abbiamo visto la prima evidenza numerica della convivenza di due tipi di strutture locali, supportando la descrizione a due stati dell'acqua liquida," hanno scritto i ricercatori nel loro articolo.

La ricerca avrà importanti risultati nella biologia molecolare, chimica e la farmacologia. Aspettiamo nuovi sviluppi.