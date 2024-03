L'acqua, un elemento fondamentale che siamo riusciti a compromettere

La società in cui viviamo, frenetica e distratta, spesso non da più la giusta importanza all'acqua che beviamo. Quanto di più sbagliato poiché dovremmo sempre tener presente che l'acqua è un elemento fondamentale non solo per il pianeta ma soprattutto per noi stessi, essendo il principale costituente del corpo umano.

Eppure, secondo un nuovo studio pubblicato sulle pagine della nota rivista scientifica "Nature Water", continuiamo ad interferire negativamente con il suo fragile ciclo ed a compromettere soprattutto l'equilibrio dell'acqua dolce nel mondo.

Prima dell’industrializzazione, si pensava che questo sistema fosse in uno stato di armonia, con l'acqua dolce presente nei laghi e nei fiumi che veniva continuamente riciclata come parte del "ciclo idrologico", uno dei cicli vitali del sistema Terrestre che descrive l'esistenza ed il movimento dell'acqua della Terra, sempre alla ricerca di passare da liquido a vapore ed a ghiaccio, in tutti i modi possibili.

Per valutare, quindi, se questo equilibrio fosse cambiato o meno a causa dell’antropizzazione, un team di ricercatori della Aalto University di Espoo, in Finlandia, ha confrontato le condizioni preindustriali (1661-1860) con quelle del periodo industriale (1861-2005). Un'analisi molto interessante poiché è la prima volta che il cambiamento del ciclo globale dell’acqua viene analizzato su un arco di tempo così lungo.

Il dott. Vili Virkki, autore principale dello studio, ha affermato: "Abbiamo scoperto che le condizioni eccezionali sono ora molto più frequenti e diffuse rispetto a prima, dimostrando chiaramente come le azioni umane abbiano cambiato lo stato del ciclo globale dell'acqua dolce".

I risultati ottenuti hanno infatti rivelato che l’attività umana ha spinto il ciclo dell’acqua dolce della Terra ben oltre il suo stato di equilibrio preindustriale, con una maggiore incidenza di condizioni eccezionalmente secche o umide.

Alcune delle azioni antropiche identificate come responsabili includono il riscaldamento globale, la perdita di foreste e la costruzione di dighe. Hanno inoltre evidenziato il ruolo potenziale dell’irrigazione su larga scala, che secondo gli autori potrebbe essere stato responsabile delle estremizzazioni osservate nei bacini fluviali del Nilo, dell’Indo e del Mississippi.

Il dott. Matti Kummu, autore senior dello studio, ha aggiunto: "Comprendere queste dinamiche in modo più dettagliato potrebbe aiutare a guidare le politiche per mitigare i danni che ne derivano, ma la nostra priorità immediata dovrebbe essere quella di ridurre le pressioni esercitate dall’uomo sui sistemi di acqua dolce, che sono vitali per la vita sulla Terra".

D'altronde, il ciclo idrico della Terra è parte fondamentale di tutta una serie di importanti processi ecologici e climatici, quindi avere queste conoscenze a portata di mano potrebbe aiutare ricercatori e (soprattutto) politici a capire come attenuare le possibili conseguenze di tale cambiamento.