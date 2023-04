Acqua su Marte? È più diffusa di quanto si pensasse

Una scoperta davvero interessante quella effettuata dal rover cinese Zhurong. Secondo quanto rinvenuto grazie al suo instancabile lavoro sul suolo marziano, l'acqua potrebbe essere più diffusa, e recente, di quanto si pensasse in precedenza. Le sue osservazioni hanno infatti scoperto tracce di "oro blu" nelle regioni più calde del Pianeta Rosso.

La scoperta evidenzia nuove aree potenzialmente fertili in quelle zone di Marte dove le condizioni potrebbero essere adatte per l'esistenza della vita. Ovviamente saranno necessari ulteriori studi che per adesso, purtroppo, dovranno aspettare.

Attualmente, infatti, il rover Zhurong è "in letargo" a causa dell'inverno marziano e, come affermato dal capo progettista della missione, Zhang Rongqiao, "I suoi pannelli solari sono probabilmente ricoperti di polvere, il che interrompe la sua fonte di energia e forse potrebbe anche impedire al rover di funzionare nuovamente".

Prima che Zhurong iniziasse "a dormire", osservò dune ricche di sale, con crepe e fenditure che, secondo i ricercatori, erano probabilmente mescolate con lo scioglimento del gelo mattutino o della neve stessa, formatasi nell'Utopia Planitia di Marte, una vasta pianura nell'emisfero settentrionale, tra 1,4 milioni e 400.000 anni fa.

Il Dott. Xiaoguang Qin, dell'Istituto di Geologia e Geofisica e coautore dello studio pubblicato su Science Advances, ha spiegato: "Studiare la struttura e la composizione chimica di queste dune può fornire informazioni sulla possibilità di attività dell'acqua durante questo periodo specifico. Pensiamo però che potrebbe trattarsi solo di una piccola quantità... non più di un leggerissimo strato d'acqua sulla superficie".

Il rover non ha rilevato direttamente acqua sotto forma di brina o ghiaccio, ma le simulazioni al computer e le osservazioni di altri veicoli spaziali su Marte indicano che anche al giorno d'oggi in determinati periodi dell'anno, le condizioni potrebbero essere adatte per la comparsa del preziosissimo "oro blu".

Gli scienziati cinesi però sono sicuri di una cosa: le piccole crepe, le depressioni e le fenditure sono sicuramente state prodotte dalla presenza di piccole sacche d'acqua, dovute forse allo scongelamento di brina o neve che si è mescolata con il sale. Hanno infatti escluso come causa sia il vento, che il gelo fatto di anidride carbonica, che costituisce la maggior parte dell'atmosfera di Marte.

La Dott.ssa Mary Bourke, del Trinity College di Dublino ed esperta di geologia marziana, ha aggiunto: "Il rover cinese ha ora fornito la prova che potrebbe esserci una distribuzione più ampia di questo processo su Marte rispetto a quanto precedentemente identificato. Per quanto sia piccola quest'area acquosa, potrebbe essere importante per identificare ambienti abitabili".

A proposito del Pianeta Rosso, sapete quanto ci vuole per arrivare su Marte? Nel frattempo che un viaggio simile diventi possibile per tutti, possiamo comunque esplorare Marte grazie alla Caltech.