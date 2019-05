L'acqua su Marte potrebbe essere scomparsa a causa delle tempeste di sabbia del pianeta

Uno dei misteri più grandi intorno a Marte riguarda sicuramente l'acqua e la sua scomparsa. Grazie ai rover e alle sonde orbitanti intorno al Pianeta Rosso sappiamo che una volta era molto più umido, con un oceano che copriva un terzo della sua superficie.

Le tempeste di sabbia che avvolgono Marte possono darci una spiegazione della scomparsa del prezioso liquido. Esistono due tipi di tempeste di polvere sul pianeta: quelle "normali", che durano un paio di giorni e coprono una superficie grande come gli Stati Uniti, e le tempeste globali, che circondano tutto il pianeta.

Le tempeste di polvere globali sono più imprevedibili delle loro controparti più piccole, e possono rimanere attive anche per diversi mesi. L'ultima tempesta di polvere globale è durata da Giugno 2018 a Settembre 2018, ed è stata osservata da due rover e sei sonde in orbita al pianeta.

Uno scienziato della NASA che sta studiando l'acqua su Marte, Geronimo Villaneuva, insieme ai colleghi dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'agenzia spaziale Russa ha, in parte, capito come sia scomparsa l'acqua sul pianeta.

Le tempeste di sabbia globali su Marte, oltre a sollevare la polvere in alto nell'atmosfera, trasportano anche l'acqua. Usando l'ExoMars Trace Gas Orbiter, gli scienziati hanno rilevato particelle d'acqua a 80 chilometri nell'atmosfera.

Visto che l'atmosfera marziana è molto più flebile di quella della Terra, la radiazione solare potrebbe scindere più facilmente la molecola dell'H2O, per poi trasportarla nello spazio. È possibile quindi che Marte abbia perso lentamente la sua acqua per un lungo periodo di tempo attraverso questo meccanismo. "Quando porti l'acqua in parti più alte dell'atmosfera, viene spazzata via molto più facilmente", ha poi concluso Villanueva.