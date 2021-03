L'acqua di Marte potrebbe trovarsi all'interno della sua crosta

Secondo numerosi studi, una volta Marte ospitava un oceano di acqua profonda da 100 a 1.500 metri, contenente circa la metà dell'acqua dell'Oceano Atlantico terrestre; una quantità che copriva l'intera superficie. C'era così tanta acqua, quindi, che gli esperti si chiedono dove possa essere finita.

Secondo un nuovo documento (pubblicato il 16 marzo sulla rivista Science), il prezioso liquido potrebbe essere all'interno del Pianeta Rosso, poiché non è possibile - almeno secondo loro - che sia stato tutto espulso nello spazio.



I dati della missione MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) della NASA e dell'orbiter Mars Express dell'Agenzia spaziale europea hanno rivelato che, alla velocità con cui l'acqua scompare oggi dall'atmosfera del pianeta, Marte avrebbe perso solo da 3 a 25 metri di profondità nel corso di 4,5 miliardi di anni.

Gran parte dell'acqua che il corpo celeste aveva una volta potrebbe essere nascosta nella crosta del Pianeta Rosso, rinchiusa nelle strutture cristalline delle rocce sotto la superficie marziana. Nel nuovo studio, gli scienziati hanno scoperto che le reazioni chimiche potrebbero aver portato tra il 30% e il 99% dell'acqua a rimanere bloccata nei minerali e sepolta nella crosta del pianeta.

Non si sta parlando di acqua liquida, ma di acqua incorporata all'interno delle rocce. "Dovresti riscaldare molte rocce per ottenere una quantità apprezzabile di acqua", afferma infine Eva Scheller, autrice principale dello studio e scienziata planetaria presso il California Institute of Technology di Pasadena.