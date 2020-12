Quanta acqua perde ogni giorno un elefante? Il risultato batte ogni record

Moltissimi animali sul nostro pianeta, come gli esseri umani, si mantengono freschi quando fa caldo grazie al sudore: quando evapora, la pelle si raffredda. Adesso, un nuovo studio ha scoperto che gli elefanti hanno il più alto volume di perdite d'acqua giornaliere mai registrato in un animale terrestre.

Queste creature, infatti, bevono grandi quantità di acqua, centinaia di litri ogni giorno; il motivo è presto detto: aiutano a mantenere gli elefanti freschi grazie alla sua presenza nel corpo. Inoltre, è anche necessaria per abbattere le abnormi quantità di cibo che mangiano, poiché il loro processo di digestione è inefficiente (defecano da 12 a 15 volte un giorno).

L'animale con la proboscide perde anche molta acqua anche urinando. Così gli esperti hanno iniziato a misurare le perdite del prezioso liquido nel corpo dell'elefante, in uno zoo nella Carolina del Nord, per tre anni. La perdita di acqua di queste creature è davvero incredibile (e perfino impensabile): sono stati persi fino a 325 litri in media nei giorni freddi e fino a 427 litri in media nei giorni caldi.

Nelle giornate più afose, inoltre, gli elefanti bevevano il 10% in più di acqua. L'articolo in questione è stato pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science. Il risultato inserisce il pachiderma sul podio dell'animale terrestre con il più alto volume di perdita d'acqua mai registrato sulla terraferma. Ricerche del genere sono importanti perché potrebbero avere implicazioni importanti per il futuro.

Gli elefanti selvatici dovranno affrontare temperature più elevate e restrizioni idriche a causa del riscaldamento globale.