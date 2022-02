L'acqua terrestre esiste da prima della nascita della Terra: scoperta possibile origine

I dubbi sulla storia della Terra sono numerosi e gli studi sono incessanti: ancora nel 2020, per esempio, è stato scoperto come il nucleo interno sia più giovane del previsto. Una nuova analisi riguarda invece la nostra cara acqua che, a quanto pare, esiste da prima della nascita della Terra stessa. A quando risale?

Stando a una recente ricerca guidata dal geochimico Jérôme Aléon del Museo Nazionale di Storia Naturale francese, gli isotopi dell'acqua trovati in un meteorite risalente alla nascita del Sistema Solare corrisponderebbero agli isotopi dell'acqua che si trovano oggi sulla Terra. Ciò, chiaramente, fa pensare alla esistenza dell’acqua terrestre nel Sistema Solare prima ancora che il nostro geoide si formasse.

Come scritto dai ricercatori, “la composizione isotopica iniziale dell'acqua nel Sistema Solare è di fondamentale importanza […] Qui usiamo la composizione isotopica dell'idrogeno nelle inclusioni ricche di calcio e alluminio (CAI) da meteoriti primitivi, le più antiche rocce del Sistema Solare, per stabilire la composizione isotopica dell'idrogeno dell'acqua all'inizio della formazione del Sistema Solare”.

E scendendo nel dettaglio, sembrerebbe che il meteorite Efremovka, trovato in Kazakistan nel 1962, abbia una firma dell’acqua che risale a 4,57 miliardi di anni fa e che oggi si troverebbe sulla Terra, seppur non sia proprio identica ma "estremamente simile" e sebbene la Terra si sia formata 4,54 miliardi di anni fa. In altre parole, l’acqua proveniente da quello e altri meteoriti indicherebbe a una sua esistenza all’interno del Sistema Solare prima della nascita della Terra.

