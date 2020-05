Un acquario di Tokyo ha chiesto alle persone di 'chiamare' le loro anguille

I custodi dell'acquario di Tokyo hanno pubblicato dei video sui social che mostravano le "anguille da giardino" che si nascondevano nelle loro tane ogni volta che si avvicinava qualcuno. Per questo motivo hanno chiesto aiuto al pubblico. In che modo? Chiedendo loro di chiamare le anguille direttamente dall'acquario.

L'Acquario Sumida di Tokyo ha 10.000 animali marini di 400 specie. Accogliendo visitatori ogni giorno, le anguille erano abituate agli umani. Già di suo questa specie di anguilla è molto cauta intorno alle persone, nascondendosi nella sabbia quando qualcuno si avvicina. Dalla chiusura del 1 marzo, però, a causa del coronavirus, i custodi hanno notato che le anguille si nascondevano molto più spesso del normale quando si avvicinavano. Questo non va bene.

I custodi, infatti, devono essere in grado di ispezionare le anguille per monitorare la loro salute e il loro stato riproduzione, il che è difficile da fare quando si nascondono. L'acquario così ha trovato una soluzione unica: invitare le persone a far compagnia alle anguille in FaceTime, in modo che possano abituarsi di nuovo alla presenza umana. Cinque schermi sono stati installati lungo il serbatoio dove sono conservate le anguille.

Queste piccole anguille sono popolari in Giappone da anni. Nel 2014, una coppia si è addirittura sposata all'Acquario di Sumida di fronte al serbatoio delle anguille, con una torta a tema.