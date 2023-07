Le acque in Florida hanno raggiunto temperature molto pericolose e devastanti

Al largo della Florida del Sud le acque hanno raggiunto temperature straordinarie, superando i 37,8 gradi Celsius per diverse ore lunedì scorso, potenzialmente stabilendo un nuovo record mondiale. Queste temperature sono più comunemente associate a quelle delle vasche idromassaggio.

Le letture sono state prese da una singola boa nella Baia di Manatee, a circa 60 chilometri a sud-ovest di Miami, ad una profondità di un metro e mezzo, alle 18:00 per circa quattro ore, come mostrano i dati ufficiali.

Jeff Masters, un meteorologo e ex scienziato governativo, ha twittato che, sebbene non esista un record mondiale ufficiale per la temperatura della superficie del mare, un articolo scientifico del 2020 ha rilevato che il precedente record potrebbe essere stato di 37.6 registrato nella Baia del Kuwait.

Tuttavia, Masters ha aggiunto che, poiché la nuova misurazione è stata effettuata vicino alla terraferma, "la contaminazione della misurazione da effetti terrestri e materia organica nell'acqua potrebbe... invalidare il record."

Una temperatura simile a una vasca idromassaggio potrebbe essere piacevole per le persone, ma non per le creature che abitano questi luoghi. Un calore estremo prolungato è devastante per gli ecosistemi delle barriere coralline e per le specie che ne dipendono. Questo evento arriva pochi giorni dopo che la Coral Restoration Foundation (CRF), un'organizzazione no profit, ha dichiarato che uno di questi luoghi nel sud della Florida che stavano cercando di ripristinare è stato devastato.

Non è di certo una sorpresa, poiché le temperature globali sono state le più calde mai registrate.