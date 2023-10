Le acque di Fukushima sono sicure, lo conferma la scienza!

Jim Smith dell'Università di Portsmouth, Nigel Marks della Curtin University e Tony Irwin della Australian National University in un articolo pubblicato su Science, ovvero una delle riviste scientifiche più importanti al mondo, "tranquillizzano" tutti. Le acque di Fukushima non causeranno danni, o meglio... saranno totalmente trascurabili.

Solo pochi giorni fa, il governo giapponese ha pubblicamente dichiarato di voler procedere nuovamente a scaricare l’acqua di Fukushima nell’oceano. Parliamo nello specifico di ben 7.800 tonnellate, ovvero una cifra decisamente simile a quella del primo rilascio avvenuto circa 1 mese fa. Ma ci sarà da preoccuparsi? Di quante radiazioni stiamo parlando?

Come primo metro di paragone, basti pensare che le radiazioni annuali che si potrebbero ricevere nel consumare pesce locale, sono significativamente inferiori rispetto all’esposizione alle radiazioni naturali che "riceviamo" ogni giorno dal sole, o da altre fonti di radiazioni largamente diffuse come i raggi X utilizzati in ambito medico.

Come se non bastasse, nonostante le numerose e quotidiane manifestazioni e critiche da parte del mondo intero, il team di ricerca sostiene attraverso i propri risultati che le quantità di radiazioni presenti nelle acque di Fukushima sono addirittura inferiori (e non di poco) ai limiti di sicurezza previsti in questi casi. A questo punto, appurata una certa soglia di sicurezza per la sicurezza dei cittadini, sorge spontaneo interrogarsi circa le conseguenze ambientali.

Anche in questo caso gli stessi scienziati ci tengono a precisare come l’ambiente marino risulti essere decisamente più resistente all’inquinamento radioattivo di quanto non lo sia il suolo, ragion per cui (al momento) non vi è alcun motivo per preoccuparsi su possibili danni.

"La scienza della radioprotezione è chiara sul fatto che il rilascio delle acque reflue di Fukushima, se effettuato come previsto, non rappresenta una vera minaccia per gli organismi dell’Oceano Pacifico o per i consumatori dei prodotti del mare di Fukushima", sottolineano gli stessi autori.

A quanto pare dunque, il primo ministro che mangia pesce crudo di Fukushima in diretta, non pare così "folle". Naturalmente, i risultati ottenuti dai ricercatori si basano sulle attuali promesse del governo giapponese sulle procedure che verranno adoperate in futuro. In caso di cambiamenti però, siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare segnalazioni da ogni parte del mondo.