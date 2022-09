Acquisizione Twitter, resi pubblici i messaggi tra Elon Musk e grandi nomi

Dopo l'affondo di Twitter a Elon Musk (l'azienda afferma che neanche i suoi analisti crederebbero ai dati sui bot), torniamo a trattare la vicenda per via di una clamorosa svolta che ha reso pubblici i messaggi tra Musk ed esponenti di spicco legati all'acquisizione di Twitter.

A tal proposito, secondo quanto riportato da ArsTechnica e The Verge, centinaia di messaggi resi pubblici nel contesto della lotta legale tra Musk e Twitter vedono coinvolti nomi come Joe Rogan, Jack Dorsey e Parag Agrawal, rispettivamente l'host dell'influente podcast che ha messo nei guai Musk, il creatore di Twitter e l'attuale CEO di Twitter. Tuttavia, di mezzo ci sono anche, ad esempio, potenziali investitori come il CEO dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried.

C'è insomma stata una svolta non di poco conto, considerando anche il contenuto dei messaggi. Secondo le fonti, infatti, da questi ultimi emerge, ad esempio, che nel 2020 Dorsey avrebbe cercato invano di far entrare Musk nel consiglio di amministrazione di Twitter. Da altri messaggi si apprende invece che a un certo punto il banchiere di Morgan Stanley Michael Grimes avrebbe detto a Musk che il succitato Sam Bankman-Fried era pronto a investire fino a 5 miliardi di dollari nell'accordo.

Ci sono poi miriadi di questioni ora diventate pubbliche, come si apprende anche da fonti come TechCrunch e Gizmodo: non è passato inosservato il fatto che, ad esempio, a un certo punto Dorsey avrebbe definito "terribile" il consiglio di amministrazione di Twitter. Joe Rogan avrebbe invece chiesto a Musk se avesse intenzione di "liberare Twitter dalla censura felice".

Questa è solamente la punta dell'iceberg di quanto emerso (pensate che Musk avrebbe anche affermato di non amare il mondo del management e che "non dovrebbe essere il capo di nessuno", mentre il nome con cui Musk avrebbe salvato Dorsey sullo smartphone sarebbe "jack jack": sembra che i due si rispettino molto). In ogni caso, una cosa è certa: i colpi di scena non stanno di certo mancando nell'ambito della vicenda e ora lo sguardo è rivolto al processo tra Musk e Twitter, che dovrebbe iniziare il 17 ottobre 2022.