Acquista delle mele e riceve un iPhone SE 2: la storia del fortunato cliente

Vi ricordate della donna che ha ricevuto uno yogurt alla mela al posto di un iPhone 12 Pro Max? Questa volta siamo qui per trattare una vicenda che rappresenta essenzialmente il contrario. Infatti, un cliente ha acquistato delle mele e ricevuto un iPhone SE 2.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, nel Regno Unito Tesco, nota catena di supermercati, ha deciso di fare una sorpresa a qualcuno (chissà se magari lo "spunto" è arrivato dalla notizia che abbiamo citato in apertura). Non si tratta dunque di un errore, anche perché capite bene che difficilmente un ordine di questo tipo si "trasforma magicamente" in un più costoso iPhone SE 2, bensì di un'iniziativa promozionale.

In parole povere, il cliente ha acquistato delle mele dallo store online della catena, che presentava una comunicazione in merito al fatto che avrebbe ricevuto un "regalo". Una volta ritirata la spesa in un negozio Tesco Extra, la persona coinvolta ha scoperto che la catena aveva deciso di regalare un iPhone SE 2. Il cliente ha affermato che si aspettava un uovo di Pasqua o simili, visto il periodo.

Insomma, per una volta l'ordine "sbagliato" è andato all'inverso, favorendo il consumatore e non il venditore. Quella di Tesco rappresenta sicuramente un'iniziativa interessante, che ovviamente sta fruttando alla catena una certa visibilità, visto che la notizia sta facendo il giro del mondo.