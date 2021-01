Samsung Galaxy Buds Pro: un omaggio per l'acquisto sullo store ufficiale

Sullo store ufficiale Samsung è disponibile una nuova promozione che permette di ricevere un interessante omaggio in seguito all'acquisto delle nuove Samsung Galaxy Buds Pro, lanciate sul mercato da pochissimi giorni.

Si tratta infatti di una promozione di lancio che vi permette di avere, in seguito all'acquisto delle nuove TWS Samsung di fascia alta, il caricabatterie Wireless Charger Duo del valore di 69,90 Euro.

La promozione è presente sullo store ufficiale Samsung e prevede pochi semplici passaggi:

Acquistare le Galaxy Buds Pro da 14 gennaio al 28 febbraio 2021;

Registrare l'acquisto su Samsung Members entro il 20 marzo 2021;

Ricevere comodamente a casa il Wireless Charger Duo.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro sono l'offerta di fascia alta di Samsung nel segmento TWS, cioè gli auricolari bluetooth True Wireless Stereo. Presentati al CES 2021 durante il keynote di presentazione del Samsung Galaxy S21, gli auricolari top di gamma Samsung propongono una scheda tecnica di tutto rispetto, con woofer da 11 mm e tweeter da 6,5 mm, tre microfoni e Voice Pick Unit in grado di ripulire completamente la propria voce, oltre alla funzione Wind Shield per filtrare anche il rumore del vento.

Le Galaxy Buds Pro sono certificate IPX7 e sono disponibili in tre colorazioni: Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet. I nuovi auricolari Samsung possono essere acquistati al prezzo di 229 Euro oppure in comode rate da 12,43 Euro al mese per 20 mesi.