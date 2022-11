Acquista una scheda AMD Radeon RX 6000, in regalo Dead Island 2 e The Callisto Protocol

In seguito al lancio delle schede video Radeon RX 7900 XT e XTX, AMD passa all’assetto offensivo sul mercato internazionale con una promozione imperdibile: se siete alla ricerca di una scheda grafica di ultima generazione, la serie Radeon RX 6000 è in vendita con Dead Island 2 e The Callisto Protocol in un bundle unico.

Avete letto bene: la società guidata da Lisa Su ha pensato di proporre ai videogiocatori una offerta speciale valida anche in Italia. Sul negozio ufficiale AMD è infatti possibile acquistare le RX 6750 XT, 6900 XT e 6950 XT ricevendo in regalo sia The Callisto Protocol, sia Dead Island 2. Entrambi i giochi sono inclusi anche con l’acquisto dei seguenti modelli: RX 6600, RX 6600 XT, RX 6650 XT, RX 6700, RX 6700 XT, RX 6800 e RX 6800 XT. Nel caso dei modelli RX 6500 XT e RX 6400, invece, si riceve solo Dead Island 2 come videogioco in regalo.

Sfortunatamente, in Italia la offerta risulta valida solo per le tre schede video di fascia alta citate in precedenza: al contrario di molti altri Paesi europei, purtroppo non risultano esserci venditori partner di terze parti aderenti alla medesima iniziativa. Quest’ultima, dunque, sarà attiva fino al 4 febbraio 2023 esclusivamente sul negozio italiano AMD e sulle schede grafiche elencate, se disponibili per l’acquisto; le scorte, infatti, risultano piuttosto limitate.

Parlando invece della ultima generazione di GPU svelata al pubblico, sapevate che le Radeon 7000 hanno un sensore nascosto?