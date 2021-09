Dove acquistare gli occhiali di Facebook e Ray-Ban in Italia? Prezzi e disponibilità

E' passato qualche giorno dall'annuncio degli occhiali smart di Facebook e Ray-Ban, i Ray-Ban Stories che consentono di catturare immagini e condividerle tramite l'applicazione dedicata. Ma dove acquistarli in Italia e quali sono i prezzi?

L'acquisto può essere effettuato attraverso il sito ufficiale di Ray-Ban, con data di consegna stimata per il 16 Settembre se si ordinano ora.

Sono disponibili sei diverse colorazioni che fanno variare in alcuni casi anche i prezzi:

Montatura nera con lenti trasparenti e filtro anti luce blu: 329 Euro;

Montatura nera e lenti verdi: 329 Euro;

Montatura marrone e lenti marroni: 329 Euro;

Montatura blu e lenti blu scuro polarizzate: 359 Euro;

Montatura nera e lenti grigio scure: 329 Euro;

Montatura verde con lenti Transitions da trasparenti a verde G15: 409 Euro.

Per quanto riguarda le taglie, è possibile scegliere tra standard (50-22) ed L (53-18). Il sito web di Ray-Ban permette anche di provarli con un tool in realtà aumentata attivabile dallo smartphone: collegandosi alla pagina linkata poco sopra e cliccando sul pulsante "Provali" e quindi "Attiva la fotocamera", è possibile verificare in diretta come vi stanno gli occhiali, in modo tale da evitare spiacevoli sorprese. E' disponibile anche il servizio "Prova le lenti" che consente di ottenere un'idea su com'è la visione al sole.