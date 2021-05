Dove acquistare smart card Tivùsat? Come orientarvi tra i vari modelli

L'utilizzo di Tivùsat è in crescita già da qualche mese, complice anche lo switch off al DVB-S2 che ha spinto sempre più famiglie ad affidarsi alla piattaforma satellitare gratuita. Centrale per la visione è la smart card, mentre come noto non è previsto alcun costo mensile.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, sul mercato sono disponibili diversi modelli di smart card Tivùsat che garantiscono la visione di diversi canali e sono facilmente riconoscibili attraverso i colori ed i loghi presenti su di esse.

In risposta alla domanda del titolo, partiamo col dire che la smart card Tivùsat non va comprata a parte, ma è inclusa nelle confezioni dei decoder e CAM.

Ovviamente, una volta che avrete montato il vostro decoder o cam Tivùsat non dovrete fare altro che inserire la smart card all'interno e quindi effettuare l'attivazione secondo la procedura che abbiamo indicato nell'approfondimento dedicato.

Per capire come fare per vedere Tivùsat, invece, vi ricordiamo che è disponibile una nostra faq pubblicata su queste pagine qualche settimana fa e che è rimasta praticamente invariata rispetto ad allora dal momento che non sono segnalate grosse novità da questo fronte. Se siete dubbiosi sul decoder Tivùsat da comprare, invece, abbiamo stilato per voi una lista comprensiva di prezzi e modelli. Contrariamente, se avete optato per una cam Tivùsat, vi rimandiamo all'altra lista.