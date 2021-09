Si deve per forza acquistare un nuovo TV per accedere al digitale terrestre DVB-T2?

Dello switch off al DVB-T2 abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, ed il rinvio deciso dal Ministero dello Sviluppo Economico di recente non ha fatto altro che far aumentare le discussioni intorno al passaggio. Cerchiamo di scendere nel dettaglio però.

Con l'imminenza dello switch off al DVB-T2 (il 15 Ottobre si parte con la transizione all'MPEG-4), in molti stanno scoprendo di non avere a disposizione un televisore compatibile in grado di supportare il nuovo standard, e sfruttando il nuovo bonus tv da 100 Euro ne stanno approfittando per acquitare un nuovo TV.

Ma è davvero necessario ed obbligatorio acquistare un nuovo TV per accedere allo standard DVB-T2?

La risposta è no. Se possedete un televisore datato e quindi non compatibile con il DVB-T2, infatti, potete ridurre la spesa acquistando un decoder compatibile su Amazon o presso qualsiasi rivenditore. Ciò che dovrete fare sarà controllare l'ingresso del TV e quindi comunicarlo al negozio: se la televisione è disposta di porte HDMI, potete utilizzarle per collegare il decoder. In alternativa, sono comunque disponibili gli ingressi SCART.

Acquistando il decoder potete anche sfruttare il bonus tv da 50 Euro che era stato messo in campo dal precedente Governo e che è ancora attivo. Attenzione però a controllare i requisiti ISEE.