Fare acquisti nel Metaverso? C'è il credito Meta gratuito per convincere gli utenti

Adesso che Mark Zuckerberg ha spiegato il Metaverso in poche parole, nonché che sono state annunciate tutte le novità del caso, l'obiettivo di Meta si sposta sul convincere più persone a farne uso. Tra i primi passi, a quanto pare, c'è il cercare di invogliare i possessori di visori Meta Quest a effettuare acquisti.

A tal proposito, nel corso delle ultime settimane alcuni utenti, possessori ad esempio di Meta Quest 2, hanno iniziato a ricevere via posta elettronica delle comunicazioni ufficiali da parte di Meta in merito all'aggiunta di credito gratuito al proprio account. In che senso? Le prime avvisaglie sono relative ad agosto 2023, quando qualcuno ha ricevuto un codice per poter ottenere 4 euro (o cifre simili) da spendere sul Meta Quest Store.

Al netto di questa iniziativa, a ottobre 2023 si segnala l'arrivo, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, di e-mail simili, che però questa volta indicano un'aggiunta di credito in automatico, senza alcun codice da riscattare. Usualmente l'oggetto dell'e-mail è, ad esempio, "Credito di 3 € aggiunto all'account Meta Quest". No, non si tratta di spam, visto che si fa proprio riferimento a e-mail ufficiali di Meta (tanto che, premendo sul relativo pulsante "Acquista ora", che rimanda semplicemente al portale ufficiale di Meta, poi si ha effettivamente a disposizione il credito indicato).

Da notare che viene fornita una scadenza per fare uso del credito gratuito, nell'ambito di un'iniziativa che ha indubbiamente l'obiettivo di convincere gli utenti a tornare a indossare il proprio visore ed entrare nel Metaverso. D'altronde, il recente annuncio di Meta Quest 3, descritto come il "primo visore MR mainstream", così come la questione della prima intervista nel Metaverso, stanno riaccendendo i riflettori su quest'ultimo.

Va poi detto che di recente c'è stato l'approdo della piattaforma Roblox su Meta Quest, mentre nel frattempo Mark Zuckerberg e soci hanno deciso di aprire Meta Horizon Worlds agli utenti non VR. Insomma, si sta cercando in vari modi di portare più utenti nel Metaverso. La situazione relativa a quest'ultimo è d'altronde ancora lontana rispetto agli ambiziosi obiettivi che si prefigge, come testimonia, ad esempio, il video YouTube di Jarvis Johnson risalente ad agosto 2023. In quest'ultimo, che al momento in cui scriviamo conta più di 2 milioni di visualizzazioni, lo youtuber passa una settimana all'interno di Meta Horizon Worlds, riscontrando la presenza di non poi così tante persone.