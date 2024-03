L'AI Act è stato ufficialmente approvato dal Parlamento europeo

Mentre continua la lotta all'IA da parte di artisti e autori, si sta assistendo a progressi cruciali nella disciplina di questa innovativa tecnologia. Il Parlamento europeo ha ora approvato l'AI Act, il primo pacchetto regolatorio di grandi dimensioni per l'intelligenza artificiale a livello internazionale.

Secondo il comunicato stampa pubblicato il 13 marzo 2024 tramite il portale ufficiale del Parlamento europeo, le nuove linee guida vietano le IA che compromettono i diritti civili, tra cui sistemi di classificazione biometrica basati su elementi sensibili e procedure di acquisizione indiscriminate di immagini facciali da Internet o video CCTV per alimentare banche dati di riconoscimento facciale.

Oltre a questi punti salienti, l'AI Act affronta diversi potenziali usi critici dell'IA, vale a dire: punteggi sociali, riconoscimento delle emozioni nei contesti lavorativi e scolastici, polizia predittiva quando fondata esclusivamente su profilazione o valutazione individuale, manipolazione del comportamento umano e sfruttamento delle fragilità psicologiche.

È bene ricordare che l'AI Act, un complesso quadro normativo, stabilisce una differenziazione tra General Purpose AI (GPAI) di base e GPAI a rischio sistemico. Esistono però quattro tipologie di rischio individuate dall'AI Act: rischio inammissibile, rischio elevato, rischio moderato e rischio minimo o nullo. Coloro che violassero le prescrizioni più gravi devono essere preparati a multe equivalenti a 35 milioni di euro oppure al 7% del fatturato annuale globale dell'azienda durante l'anno fiscale precedente, a seconda di quale delle due cifre sia superiore.

L'applicazione effettiva dell'AI Act potrebbe materializzarsi solo nel 2026/2027 poiché gli obblighi previsti per i sistemi a rischio elevato necessiteranno di 36 mesi (dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per entrare in vigore. Ad ogni modo, l'annuncio odierno rimane di vitale importanza, manifestando fermamente l'impegno dell'Unione Europea a garantire ordine nel panorama dell'IA. Approvata da 523 parlamentari europei, contro 46 contrari e 49 indecisi, la legislazione in materia di IA sembra destinata a ridefinire il futuro dell'innovazione digitale. Cosa accadrà nei prossimi anni? Non possiamo che stare a vedere.

