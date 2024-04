La Action cam DJI Osmo è CROLLATA di prezzo: da prendere ADESSO!

DJI Osmo Action 4 Combo Adventure è il modello ideale per i professionisti che vogliono immortalare le proprie imprese sia in formato video che foto come meritano. Dotandosi di un accessorio dall'alta risoluzione e stabilità delle immagini. Oggi lo sconto è pazzesco: 16% di sconto, per un costo di 358,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Sensore da 1/1.3” migliore qualità per riprese in 4K perfette, indipendentemente dallo scenario. Efficace soppressione del rumore in ambienti scarsamente illuminati.

Prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M che endono il post-editing fluido e prevengono la perdita di nitidezza e dettagli. Ciò semplifica ulteriormente la gradazione del colore e la post-produzione durante la modifica di filmati dell’action cam 4K.

Resistenza al freddo fino a -20°C. Operazioni intuitive. Registra fino a 150 minuti anche a basse temperature. 2,5 ore in molte impostazioni.

Garantisce filmati sportivi ad alta risoluzione in 4K con un ampio FOV, che ti coinvolgeranno e ti permetteranno di sperimentare la prospettiva in prima persona.

Questa action cam è ideale anche per quanti amano andare a pescare: infatti acquisire filmati da 5/10/15/30/60 secondi prima di premere il Pulsante di scatto/registrazione. e prevede la funzione Highlight.

