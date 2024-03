Action cam a prezzo IMPENSABILE: meno DI 50 EURO su Amazon oggi!

Amazon in giornata odierna propone anche uno sconto super interessante su un’action cam impermeabile 4K da 20MP, che può essere acquistata a meno di 50 Euro, sebbene le offerte di primavera siano terminate.

SUPER OFFERTA su action cam Apexcam 4K

L’action cam Apexcam 4K WiFi da 20 megapixel è disponibile a 45,12 Euro, il 25% in meno rispetto ai 59,99 Euro di listino, ma anche in calo rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente di 47,49 Euro. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 27 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 8 ore e 41 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

L’action cam in questione è impermeabile e può andare sott’acqua fino a 40 metri, è dotata di un sensore da 20 megapixel e supporta le risoluzioni video 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/60fps e 720p/120fps. È inoltre anche dotata di un obiettivo fisheye 6G supergrandangolare da 170 gradi.