Action camera Yi 4K Plus e microSD SanDisk da 128 gigabyte in offerta su Amazon

Torna anche nella giornata di oggi il nostro appuntamento con le offerte d'elettronica proposte da Amazon sul proprio sito web. Tra le varie promozioni ne abbiamo trovate due che sicuramente potrebbero fare comodo ai nostri utenti.

La prima ha ad oggetto l'action camera YI 4K Plus, con obiettivo grandangolare da 155°, pannello LCD Touch Screen da 2,2 pollici, comando vocale e supporto ad iOS ed Android con la companion app dedicata.

L'action cam, che può essere acquistata fino alla mezzanotte a 172,49 Euro al posto di 339,99 Euro, con un risparmio netto di 167,50 Euro pari al 49%. A livello tecnico include un sensore d'immagine Sony IMX377 che assicura foto da 12 megapixel e filmati in alta qualità in Full HD ed in 4K ad un frame rate di 60 fps.

Inoltre, al suo interno è anche presente un sensore per la stabilizzazione delle immagini che garantisce video fluidi fino a 4K/30fps di risoluzioni, mentre il display Gorilla Glass è resistente a graffi ed urti.

In offerta anche la scheda di memoria microSDXC da 128 gigabyte targata SanDisk Ultra, con A1 App Performance che garantisce una velocità di lettura di 100 Mb/sec. Si tratta di una memoria di Classe 10, che può essere utilizzata anche sui prodotti di ultima generazione, e che può essere acquistata al prezzo di 30,99 Euro.