L'acufene si può trattare con musica elettronica ed elettrodi sulla lingua

L’acufene è uno tra i problemi più fastidiosi e ancora non molto conosciuti agli scienziati e a chi ne soffre, come per esempio il rapper italiano Caparezza, tanto che chi lo ha si arrende e finisce per tenerselo. Ora però una nuova ricerca potrebbe aver scoperto un rimedio a base di musica elettronica e stimolazioni alla lingua tramite elettrodi.

Uno studio recente pubblicato nel giornale Science Translational Medicine ha coinvolto 273 volontari che soffrono di acufene, ai quali è stato chiesto di utilizzare un dispositivo sperimentale composto da cuffie ed elettrodi, controllato dal paziente stesso, fino a un’ora al giorno per 12 settimane nel tentativo di alleviare il fischio continuo alle orecchie. La combinazione delle stimolazioni della lingua fornite dalla piccola paletta riempita di elettrodi con il rumore bianco e i toni musicali simili a musica elettronica ambient, conosciuta anche come “neuromodulazione bimodale”, ha causato un miglioramento dei sintomi per l’86% dei partecipanti con un calo medio di 14 punti su una scala di gravità dell’acufene che va da 1 a 100.

Tali miglioramenti sarebbero durati addirittura fino a un anno per molte persone coinvolte nello studio, un risultato estremamente promettente per il dispositivo chiamato Lenire sviluppato dalla società irlandese Neuromod Devices, ma anche per il 15% delle persone in tutto il mondo che soffrono di acufene. Secondo il neuroscienziato e Chief Scientific Officer di Neuromod Hubert Lim, "se rendi il cervello più sensibile a molti input e stimoli acustici, allora diventa distratto e meno sensibile o consapevole dell'acufene. Questo studio ha monitorato gli effetti terapeutici post-trattamento per 12 mesi, che è il primo per il campo degli acufeni nella valutazione dei risultati a lungo termine di un approccio con dispositivi medici. I risultati sono molto entusiasmanti e non vedo l'ora di continuare il nostro lavoro per sviluppare un trattamento di neuromodulazione bimodale.”

