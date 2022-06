Quanti aculei ha un porcospino? Il loro numero è impressionante

L'istrice crestato, noto anche come porcospino, è un roditore che può essere molto temibile ai suoi avversari. Questo grazie agli aculei che utilizza in maniera difensiva quando sta per essere attaccato. Possono essere trovati un po' dappertutto sul nostro pianeta, ma vi siete mai chiesti quante "punte" ha un porcospino?

Prendendo come esempio l'istrice nordamericano, che pesa approssimativamente 6 chili, la creatura ha circa 30.000 aculei. Queste acuminate spine si trovano fin dalla nascita: dopo essere venuto al mondo l'animale ha degli aculei morbidi, che iniziano ad irrobustirsi dopo neanche pochi giorni.

In modo simile ai capelli umani, il porcospino perde e ottiene nuove spine molto spesso e crescono a una velocità di un millimetro ogni due giorni. Le punte acuminate della creatura, inoltre, si staccano dal corpo molto facilmente - caratteristica molto utile in caso di un attacco indesiderato di un predatore carnivoro.

L'istrice può controllare la posizione delle sue spine, sollevandole in caso pericolo o stendendole piatte quando sono rilassati. Ciò che rende così pericolose queste "armi" è che le punte stesse sono progettate in modo da renderle facili da perforare la pelle, ma incredibilmente difficili da rimuovere, e hanno lo stesso effetto di coltelli seghettati, con protuberanze e scanalature che rendono la rimozione un vero e proprio incubo.

A proposito di roditori, perché in Svizzera avere solo un porcellino d'India è reato?