Acustica: sviluppata una tecnica per rendere 'invisibili' gli oggetti

Gli scienziati hanno sviluppato una tecnica che permette di occultare l’impatto che gli oggetti hanno sui campi acustici, rendendo “virtualmente” invisibili gli effetti delle onde sonore su determinate superfici.

La metodologia è basata sull’utilizzo di un anello esterno di microfoni (utilizzati come sensori audio) e un anello interno di altoparlanti (utilizzati come sorgenti audio). Analizzando le onde sonore captate dai microfoni, un computer ordina agli altoparlanti di regolare istantaneamente il campo acustico in modo che si comporti come se l'oggetto non fosse presente (invisibile). Il sistema è attualmente compatibile con oggetti 2D di dimensioni fino a dodici centimetri. Tuttavia, i ricercatori prevedono di poter implementare l’applicazione con oggetti 3D e dalle dimensioni nettamente maggiori.

L’obbiettivo della ricerca, cioè quello di “nascondere” oggetti dal punto di vista acustico, è stato intrapreso anche dai mantelli dell'invisibilità basati su metamateriali, che però non garantiscono la stessa compatibilità con una vasta gamma di frequenze sonore. Questo tipo di tecnologia ha il potenziale per essere utilizzato in qualsiasi ambito in cui le onde sonore vengono registrate e analizzate, coprendo un’intera gamma di applicazioni scientifiche, come lo studio delle strutture sotterranee o dell’acustica architettonica. A tal proposito, i ricercatori sperano di ottenere nel prossimo futuro un sistema che riesca a replicare le caratteristiche di “invisibilità” sott’acqua, dove l’acustica risulta significativamente differente. Le onde sonore sono state protagoniste di un nostro recente articolo, dove vengono impiegate per far levitare oggetti attraverso la tecnologia di levitazione acustica.

L’immagine in calce rappresenta il “setup” sperimentale dell’anello di microfoni e altoparlanti. (fonte: ETH Zurich/Astrid Robertsson)