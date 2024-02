Adam Neumann è tornato e vuole riprendersi WeWork: vi ricordate di WeCrashed?

Sono passati ormai circa due anni dall'uscita su queste pagine della nostra recensione di WeCrashed, la serie TV legata ad Apple TV+ che racconta l'assurda ascesa e caduta di WeWork. Tuttavia, l'eccentrico imprenditore Adam Neumann (sì, proprio colui che è stato interpretato da Jared Leto nel biopic) non sembra ancora aver mollato il colpo.

Certo, quella della startup WeWork è una storia vera: l'azienda di spazi di coworking, fondata nel 2010 dal già citato Adam Neumann e da Miguel McKelvey, esiste davvero, nonostante l'ormai ben noto fallimento dell'IPO della società madre, The We Company, nel 2019. Proprio a quest'ultimo anno risalgono le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Adam Neumann, figura che aveva attirato l'attenzione anche per il suo metodo di gestione del denaro (chi ha detto Gulfstream G650?).

Ad aspettarvi c'è eventualmente la succitata serie TV WeCrashed su Apple TV+, se volete approfondire ulteriormente la storia di WeWork, ma perché si torna a parlare di Neumann a inizio 2024? Ebbene, come riportato anche da fonti come The Verge e Gizmodo, l'ex CEO vorrebbe ora riprendersi WeWork. Sì, avete capito bene: nonostante tutto, Neumann non sembra ancora averne abbastanza degli spazi di coworking e delle altre idee associate all'azienda.

Insomma, cinque anni dopo quel fatidico 2019, l'imprenditore avrebbe intenzione di rilevare la società dalla bancarotta, come si legge in una lettera citata in un articolo del New York Times del 6 febbraio 2024. Il piano sarebbe in ogni caso legato alla nuova azienda immobiliare di Neumann, chiamata Flow Global.

Sembra però che WeWork non sia interessata, visto che non avrebbe fornito le informazioni richieste da Neumann e dal suo avvocato Alex Spiro (nome già noto grazie a Elon Musk). Nel potenziale affare, che al momento sembrerebbe non concretizzarsi, sarebbe coinvolto anche Third Point, l'hedge fund di Dan Loeb. Le valutazioni sarebbero iniziate a dicembre 2023, anche se nel corso del 2022 sarebbe già stata rifiutata un'offerta di finanziamento da un miliardo di dollari legata a Neumann. Ci saranno sviluppi clamorosi in futuro? Staremo a vedere.