ADATA, appuntamento al CES 2022 con gli SSD Gen5 da 14 GB/s

Sin dalla presentazione di Intel Alder Lake, abbiamo avuto modo di dare il benvenuto al nuovo standard di comunicazione PCI Express Gen5, pur senza poterne saggiare la piena potenzialità, per via della totale assenza di soluzioni che se ne avvalgano.

In questo contesto si inserisce ADATA che, in attesa del suo spazio al CES 2022, ha già avuto modo di far parlare di sé.

A quanto pare, infatti, sul palco della kermesse di Las Vegas di gennaio, dovrebbero trovare il loro spazio anche le prime soluzioni di archiviazione ADATA e XPG con pieno supporto allo standard PCIe Gen5. Con velocità di trasferimento fino a 14 GB/s, i modelli che dovrebbero arrivare sul mercato nella prima frazione del nuovo anno corrispondono ai chiacchierati prototipi Project Nighthawk e Project Nightbird.

Il salto in termini puramente prestazionali sarà sensibile, ma al contempo dovrebbero lievitare anche prezzi e temperature di gestione a banda piena. Quanto alla densità, invece, si parla di una capienza fino a 8 TB ma il tutto risulta ancora da confermare ufficialmente.

ADATA non è l'unico brand ad aver anticipato i risultati dei propri prodotti di nuova generazione. Fra tutti, anche Kioxia ha anticipato le prestazioni degli SSD PCI Gen5 che verranno lanciati presumibilmente nella prima fase del prossimo anno.