ADATA prossima al lancio dei moduli di memoria DDR5 con MSI e Gigabyte!

Dopo il lancio dei primi moduli DDR5 di Hynix, era davvero questione di pochissimo tempo prima di avere notizie da parte degli altri produttori. Oggi infatti ADATA ha rilasciato il suo comunicato in merito. Ricordiamo che ADATA è un'azienda leader nella produzione di moduli DRAM ad alte prestazioni e casa madre della linea da gaming XPG.

Il comunicato dell'azienda riporta che "si sta preparando a lanciare i moduli di memoria DDR5 di nuova generazione per offrire agli utenti un aggiornamento significativo in termini di velocità, capacità e maggiore larghezza di banda per il trasferimento dei dati. ADATA ha lavorato a stretto contatto con due principali produttori di schede madri, ovvero MSI e Gigabyte, per garantire un'esperienza ottimizzata assicurando sinergie tra i moduli DDR5 di ADATA e le loro ultime piattaforme Intel".

Interessante capire dove porterà questa nuova partnership tra ADATA, Gigabyte e MSI, ma il fatto che l'azienda stia collaborando con due fra i maggiori produttori di schede madri ci rassicura sulla bontà dei prodotti finali.

A tal proposito, MSI ha dichiarato che "La partnership strategica tra MSI e ADATA è una relazione complementare che riunisce l’esperienza di ADATA nel campo della memoria e le competenze chiave di MSI in schede madri e PC". Sulla stessa lunghezza d'onda le dichiarazioni dei rappresentanti di Gigabyte, aggiungendo che "in qualità di partner strategici di lunga data, Gigabyte e ADATA si sono impegnati a testare i prodotti DRAM per garantire eccezionali prestazioni in overclock sulle ultime piattaforme Intel".

Le specifiche impressionanti della nuova generazione di moduli RAM DDR5 ci lasciano in trepidante attesa di poterle provare con mano. Parliamo di velocità fino a 8400 MT/s e capacità fino a 64 GB e l'esperienza di ADATA e questa collaborazione sinergica con più produttori porterà sicuramente beneficio a tutto il panorama, potendo offrire velocità, capacità e larghezza di banda maggiori per le CPU di nuova generazione.