Il primo adattatore Wi-Fi 6 al mondo sbarca in Italia: è di D-Link

In seguito all'annuncio di D-Link del router R15 EAGLE PRO AI AX1500, arriva in Italia un altro prodotto del noto brand. Questa volta si fa riferimento al primo adattatore Wi-Fi 6 al mondo.

Infatti, D-Link ha ufficializzato AX1800 Wi-Fi 6 USB (DWA-X1850), pensato per garantire agli utenti la possibilità di poter usufruire del più recente standard in termini di connettività un po' su tutti i dispositivi. Basta infatti collegare l'adattatore alla porta USB di un qualsivoglia computer e sfruttare il software precaricato per poter "accedere" ai benefici garantiti dal Wi-Fi 6.

In un comunicato stampa che abbiamo ricevuto il 26 ottobre 2021, si legge: "DWA-X1850 può connettersi con velocità wireless fino a 1.200 Mbps, contribuendo a ottimizzare l'efficienza e le prestazioni generali della rete. Grazie alla tecnologia MU-MIMO e OFDMA, DWA-X1850 permette alle reti Wi-Fi 6 di raggiungere il loro vero potenziale - offrendo una connessione più veloce e più stabile anche quando diversi dispositivi stanno trasmettendo dati contemporaneamente in un ambiente domestico o lavorativo affollato".

Per il resto, non mancano USB 3.2 Gen 1, crittografia WPA3 e dual-band (2,4 GHz o 5GHz). Qual è il prezzo? 59,90 euro su Amazon Italia. Per ulteriori informazioni, potete fare riferimento al portale ufficiale di D-Link.