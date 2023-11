La fine per AdBlock? Migliaia di disinstallazioni di ad blocker dopo il blocco di YouTube

Il blocco della riproduzione dei video YouTube per gli utenti con ad blocker sta comportando migliaia di disinstallazioni per quel che riguarda le estensioni del browser pensate per bloccare la pubblicità. La situazione si sta smuovendo in modo importante, rappresentando una svolta non di poco conto per uno dei fenomeni più dibattuti del Web.

A riportare la questione sono fonti come Engadget e Wired, che fotografano una situazione in cui le aziende che offrono servizi di blocco delle pubblicità lamentano un calo importante di utenti. Sono infatti diverse le società che segnalano migliaia di disinstallazioni delle proprie soluzioni, a partire da AdGuard.

A tal proposito, il CTO dell'azienda Andrey Meshkov ha affermato ai microfoni di Wired che, a partire dal 9 ottobre 2023, ogni giorno oltre 11.000 utenti disinstallano l'estensione Chrome di AdGuard, mentre in precedenza un numero di disinstallazioni "normale" era di 6.000 al giorno. Tra l'altro, un picco si è verificato nella giornata del 18 ottobre 2023, quando ben 52.000 persone hanno disinstallato AdGuard.

Un'altra società di blocco della pubblicità, Ghostery, ha indicato che oltre il 90% degli utenti che hanno completato il sondaggio sulla disinstallazione nel mese di ottobre 2023 hanno indicato come causa la novità apportata da YouTube. Per il resto, le opzioni ufficiali proposte da Google per continuare a utilizzare come al solito la piattaforma sono banalmente due: disattivare i servizi di blocco della pubblicità oppure sottoscrivere l'abbonamento a YouTube Premium, che prevede l'assenza di annunci a un costo di 11,99 euro al mese (al netto della prova gratuita iniziale di un mese).

I servizi di blocco della pubblicità sono essenzialmente da sempre al centro di un controverso dibattito, visto che gli annunci pubblicitari rappresentano il motore economico di una piattaforma come YouTube, che altrimenti non potrebbe offrire il servizio nei modi previsti attualmente.