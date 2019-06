Addestrare una sola intelligenza artificiale può inquinare quanto cinque macchine

Una ricerca dell'University of Massachusetts ha ricostruito il costo ambientale di una singola intelligenza artificiale. Addestrarne una richiede un potere computazionale estremamente elevato, che si traduce in un consumo elettrico mostruoso. Addestrare una singola intelligenza artificiale può inquinare quanto cinque automobili.

I ricercatori hanno preso in considerazione alcune intelligenze artificiali incaricate di comprendere e riprodurre il linguaggio umano, nelle sue diverse sfaccettature. Parliamo di IA di natural-language processing, come quelle che traducono un testo dall'inglese all'italiano, o aiutano i vostri programmi di messaggistica a completare automaticamente una frase facendovi risparmiare tempo.

Sono state esaminate quattro delle IA più importanti di questa categoria: the Transformer, ELMo, BERT e GPT-2. I ricercatori hanno fatto andare per 24 ore la normale routine di addestramento di ognuna di queste IA utilizzando una singola GPU.

In questo modo hanno calcolato il consumo energetico medio di ognuna di questi processi. Questo valore è stato moltiplicato per il numero di ore che effettivamente sono state necessarie per passare dai primi algoritmi alle intelligenze artificiali perfezionate divulgate al pubblico.

Quest'ultimo valore è stato poi usato per stimare le emissioni di CO2 prodotte durante tutto il processo. Il risultato non è incoraggiante: in media, scrivono i ricercatori nelle conclusioni del loro paper, addestrare una IA sufficientemente matura può arrivare ad inquinare quanto il ciclo vita totale di cinque automobili. La media è una produzione di 78.000 pound di CO2.

Che, già che stiamo parlando di ambiente, è comunque meno di quanto emetta una singola nave da crociera.