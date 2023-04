Addio agli accessori Microsoft per PC dopo 40 anni: il futuro è il marchio Surface

Microsoft ha annunciato che non produrrà più mouse, tastiere e webcam a proprio marchio, per soffermarsi sul brand Surface su cui sta puntando già da diversi anni e che propone agli utenti anche accessoristica per computer di vario tipo.

Si tratta di una decisione per certi versi storica, dal momento che la società di Redmond aveva lanciato i primi accessori con il marchio Microsoft nel 1983, con il mouse fornito in bundle con Microsoft Word.

Dan Laycock, senior communications manager di Microsoft, in una dichiarazione resa a The Verge ha spiegato che “ci concentreremo sul nostro portafoglio di accessori per PC Windows a marchio Surface. Continueremo a offrire una gamma di accessori per PC a marchio Surface, inclusi mouse, tastiere, penne, dock, accessori adattivi e altro ancora. Gli accessori per PC con marchio Microsoft esistenti come mouse, tastiere e webcam continueranno a essere venduti ai prezzi di listino fino a esaurimento scorte”.

Nella giornata di ieri si era sparsa sul web la voce secondo cui Microsoft non avrebbe realizzato più tastiere a marchio Surface, ma evidentemente non sarà così in quanto la dichiarazione di Laycock di fatto l’ha smentito.

Resta da capire in che modo muterà la lineup di accessori Surface, dal momento che le tastiere e prodotti a marchio Microsoft avevano prezzi significativamente più bassi.

Sempre a proposito di Big M, nella giornata di ieri sul web si è sparsa la notizia secondo cui Microsoft potrebbe divorziare da NVIDIA in vista della produzione dei prossimi chip.