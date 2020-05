Addio ad Amazon Pantry: il servizio chiuderà il prossimo 30 Giugno

Con una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale italiano, Amazon ha annunciato la chiusura di Pantry, il servizio che consente di fare la spesa attraverso la piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos.

Nelle FAQ, Amazon sottolinea che "il servizio Amazon Pantry verrà interrotto martedì 30 giugno 2020, alle ore 23:59. Potrai comunque effettuare un ordine su Amazon Pantry prima di questa data e il tuo ordine verrà consegnato normalmente".

In un'altra domanda frequente, però, la società di Seattle lascia intendere che Pantry potrebbe essere rimpiazzato da un altro meccanismo, ma non ha fornito alcuna indicazione sulle motivazioni che l'hanno spinta a prendere la decisione. "Lavoriamo sempre per garantire la migliore esperienza di acquisto possibile. La maggior parte degli articoli più venduti su Amazon Pantry sarà presto disponibile su Amazon.it con una consegna più rapida e nessun valore minimo d’ordine, insieme a migliaia di altri articoli per la spesa già disponibili" continua Amazon, che nella stessa pagina ha anche inserito i link che rimandano alla pagine dedicate ad alimentari e bevande, prodotti per la cura della casa e della persona, accessori per la prima infanzia e per animali.

