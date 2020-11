Addio ad Arecibo: il radiotelescopio più importante del mondo è stato dichiarato perduto

Come un fulmine a ciel sereno nella storia dell'osservazione astronomica arriva la notizia terribile che nessuno voleva sentire (ma che molti temevano): l'osservatorio di Arecibo è stato ufficialmente dichiarato "perduto", e verrà chiuso definitivamente. I troppi danni ne rendono impossibile il recupero.

La storia di Arecibo in questi ultimi mesi è stata a dir poco disastrosa: come vi abbiamo raccontato, ad agosto un cavo spesso e solidissimo ha ceduto, distruggendo parte dell'impianto (causando danni gravi) e poi, più di recente, un secondo cavo ha seguito la sorte del suo congiunto, mettendo ancor più a rischio la situazione dell'osservatorio conosciuto anche come "National Astronomy and Ionosphere Center" (NAIC)

Dopo una conferenza tenutasi nella giornata di oggi, arriva la conferma ufficiale che Arecibo è perduto: gli interventi di ristrutturazione, di analisi e di indagine sono troppo rischiosi, in quanto tutto lo stabilimento versa da diverso tempo in gravi condizioni. Visto che intervenire in alcun modo sembra mettere in pericolo la vita di troppe persone si è deciso in maniera estrema di dire addio allo storico Osservatorio, smantellandolo.

La National Science Foundation (NSF), mediante il Direttore della divisione delle scienze Astronomiche Ralph Gaume, ha fatto sapere che molta della tecnologia "recuperabile" verrà riciclata ed utilizzata in altre strutture. "Il telescopio è attualmente a serio rischio di un collasso inaspettato e incontrollato e, secondo i nostri ingegneri, la struttura crollerà da sola nell'immediato futuro".

Ora, tutti i progetti che necessitavano dei servigi del radiotelescopio verranno migrati su altri osservatori, sottolineando come la "scienza" di Arecibo non morirà mai, ma semplicemente troverà terreno fertile in altri posti.

Tuttavia, i problemi per la definitiva disattivazione sono molti: il collasso rischia di fermare qualsiasi tipo di intervento, e ciò non deve succedere altrimenti l'osservatorio potrebbe finire in uno stato di abbandono, trasformandosi in un rudere. È ciò che la squadra della NSF cercherà assolutamente di evitare: se si riuscirà a smantellare il radiotelescopio in modo controllato, gli altri stabilimenti vicini come il centro visitatori o l'impianto di ricerca atmosferico potrebbero sopravvivere.

In calce alla news potete osservare voi stessi la foto scattata a inizio novembre che mette in luce il grave decadimento e stato logoro della struttura.

Una triste vicenda, che getta un'ombra malinconica e oscura su uno degli osservatori astronomici più importanti degli ultimi 60 anni, che ha servito con egregio impegno, venendo coinvolto in prima linea anche per la ricerca SETI della vita aliena. Arecibo è morto, lunga vita ad Arecibo.