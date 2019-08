Addio alle cabine telefoniche: entro il 2020 saranno tutte smantellate

Le cabine telefoniche si preparano ad andare definitivamente in pensione. Entro 12-14 mesi infatti, le ultime 18.300 unità saranno dismesse. Le motivazioni sono facilmente intuibili: nell'era degli smartphone infatti gli italiani sono sempre più inclini ad utilizzare i propri dispositivi per effettuare chiamate, e non i telefoni fissi.

L'Autorità per le Comunicazioni in precedenza aveva presentato un piano per scongiurare l'estinzione, ma purtroppo non ha potuto fare altro.

La società Swg ha intervistato un campione di 1358 persone, che hanno svelato dei dati interessanti, i quali dimostrano ancora una volta come siano cambiati i tempi. Il 12% degli italiani infatti non sarebbe mai entrato in una cabina telefonica, mentre il 72% non la usa da almeno dieci anni; lo 0,5% però le avrebbe utilizzate nei 90 giorni precedenti all'intervista, ma l'80% degli intervistati ha svelato di non sentire il bisogno di tenere ancora in vita le cabine, che ormai sono ridotte ad essere dei semplici ornamenti nei centri cittadini più piccoli.

Interessanti le proposte avanzate da alcuni intervistati, che non disdegnano l'idea di trasformare le cabine telefoniche in altri strumenti per consentire esempio di chiamare il taxi o l'SOS, o di ricaricare lo smartphone tramite degli hub USB. In alternativa, è anche stata proposta l'integrazione di antenne WiFi per collegarsi ad internet, o di videotelecamere per tenere d'occhio le strade di notte.

TIM dal suo canto sarà obbligata ad affiggere un avviso sulle cabine che saranno demolite, in cui dovrà essere presente anche l'indirizzo email a cui inviare i reclami.