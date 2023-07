Addio caldo! Grazie alle termiti avremo aria fresca e 'green'

Con l'arrivo del caldo vi è l'immancabile corsa all'accensione di ogni dispositivo di refrigerazione, purtroppo con il conseguente aumento vertiginoso dei consumi energetici. Ora, una nuova ricerca dell'Università di Lund, in Svezia, ha scoperto un modo alternativo ed ecologico per rinfrescare gli ambienti, ispirandosi al mondo delle termiti.

Secondo quanto affermato nello studio, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Frontiers in Materials, i termitai hanno un sofisticato sistema di ventilazione che consente la circolazione dell'aria in tutta la struttura, aiutando a mantenere e regolare la temperatura e l'umidità.

Secondo i ricercatori, quindi, applicando questa "eco-ingegneria" ispirata alle termiti, i futuri edifici potrebbero ottenere lo stesso effetto del controllo climatico tradizionale, ma con una maggiore efficienza energetica e senza la sua impronta di anidride carbonica.

Il Prof. David Andréen, docente presso il Dipartimento di Architettura & Ambiente presso l'Università di Lund, nonché autore dell'articolo, ha affermato: "La digitalizzazione dei processi di progettazione e costruzione crea enormi opportunità nel modo in cui diamo forma all'architettura. Inoltre, i sistemi naturali e biologici forniscono un modello importante per come possiamo utilizzare al meglio queste possibilità".

"Lo studio si concentra sull'interno dei termitai, che consistono in migliaia di canali, tunnel e camere d'aria interconnessi, e su come questi abbiano la capacità di catturare l'energia del vento per rinfrescarsi o scambiare ossigeno ed anidride carbonica con l'ambiente circostante. Abbiamo esplorato come funzionano questi sistemi e come strutture simili potrebbero essere integrate nelle pareti degli edifici per guidare il flusso di aria, calore ed umidità in un modo completamente nuovo", ha spiegato l'autore.

L'idea alla base della nuova ricerca è quindi quella di creare nuovi modi per controllare il flusso d'aria negli edifici che saranno significativamente più efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente rispetto all'aria condizionata tradizionale che, al contrario, utilizza il principio del flusso di massa, normalmente azionato dai ventilatori.

Nello studio, infatti, i ricercatori hanno dimostrato come i flussi d'aria interagiscono con la geometria della struttura e come i parametri della formazione dei flussi possano essere regolati in modo selettivo ed essere facilmente azionati senza l'utilizzo di componenti meccanici come ventilatori, valvole e simili, ma solo da un controllo elettronico.

"È estremamente affascinante osservare come il processo di costruzione delle termiti riesca a creare dei veri e propri capolavori di ingegneria estremamente complessi e ben funzionanti", ha aggiunto il Prof. Andréen.

