Addio al Canone Rai in bolletta: arriva la decisione del Governo

Novità per il Canone Rai. Secondo quanto riportato dall’edizione di ItaliaOggi in edicola oggi, il Governo Meloni ed il Ministro dell’Economia avrebbero deciso di eliminare il canone per il possesso di apparecchi audiovisivi dalle bollette energetiche.

Dopo un lungo tira e molla, di cui si era parlato anche negli scorsi mesi durante il Governo Draghi, il Ministero delle Finanze aveva già accolto la richiesta della Commissione Europea e, nell’ambito del piano attuativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha trovato un accordo anche con i vertici Rai.

Il prossimo step prevede l’apertura di un tavolo tecnico tra Governo e TV di Stato per trovare le possibili soluzioni alternative per consentire ai cittadini di pagare il Canone Rai ed al contempo ridurre il più possibile il tasso di evasione. Il sistema attuale, introdotto dal Governo Renzi, non dispiace né al Ministero tanto meno all’Agenzia delle Entrate in quanto garantisce un gettito costante.

Tuttavia, come osservato dallo stesso quotidiano negli ultimi anni la somma non riscossa è salita e si è passati da 225,3 milioni del 2017 a 248 milioni del 2020.

Entro la fine del 2023 però dovrà essere trovata una soluzione alternativa, ma ormai la strada sembra essere pronta: dal 2024 con ogni probabilità i cittadini non troveranno il Canone Rai in bolletta.