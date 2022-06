Addio ai CAPTCHA con iOS 16: arriva la nuova feature Automatic Verification

Benché iOS 16 non abbia convinto gli utenti Android, il nuovo sistema operativo per iPhone pare avere un buon numero di frecce al suo arco per migliorare l'esperienza utente su smartphone. Una di queste sembra essere la possibilità di bypassare i CAPTCHA su app e siti web.

Stando a quanto riporta MacRumors, infatti, iOS 16 avrà una feature chiamata Automatic Verification, che permetterà ai siti web che la implementano di identificare immediatamente come "umani" gli utenti connessi da un dispositivo aggiornato ad iOS 16, rendendo inutile il processo di verifica tramite i CAPTCHA. La funzione, inoltre, dovrebbe arrivare su Mac tramite MacOS Ventura.

Apple ha lavorato con Fastly e Cloudflare, due dei maggiori provider di sistemi di sicurezza per i siti web, per sviluppare Automatic Verification. Il sistema utilizza una serie di fattori e di informazioni memorizzate dallo smartphone al fine di determinare se l'utente che lo sta utilizzando sia umano o meno: la verifica così effettuata viene inviata direttamente ai siti web che supportano tale modello di identificazione, bypassando in automatico i CAPTCHA.

Durante la WWDC 2022, comunque Apple ha tenuto un panel sulla funzione, che potete vedere per intero per capire meglio come è stata progettata, anche se il suo principio di funzionamento è molto simile ai bypass per le password sviluppati da Apple e da altre compagnie concorrenti, come Microsoft e Google.

Secondo Fastly, comunque, il sistema alla base di Automatic Verification, noto come Private Access Tokens, è stato sviluppato con l'aiuto di Google, perciò un'inclusione di una funzione del tutto simile a quella presente su iOS 16 in una delle prossime release di Android non sembra del tutto improbabile.