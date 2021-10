Addio cashback e supercashback: la Manovra li cancella definitivamente

A poco meno di un anno dall'entrata in vigore del Cashback e Supercashback di Stato, ed a qualche mese di distanza dalla sospensione da parte del Governo Draghi, arriva lo stop definitivo ai due bonus voluti dal Governo Conte II per incentivare l'utilizzo dei metodi di pagamento elettronici.

La notizia è stata riportata da Il Sole 24 Ore, che utilizza il condizionale in quanto il testo definitivo della Manovra Finanziaria ancora non è approdato in Gazzetta Ufficiale.

Le indicazioni emerse nelle ultime ore però puntano ad una cancellazione definitiva del programma: il Cashback è stato sospeso a Luglio 2021 con la promessa di rivederlo in azione nel 2022, ma evidentemente non sarà così.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, infatti non è mai stato troppo convinto dal sistema, e proprio in occasione dello stop ne ha parlato come di una misura che "ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori", con il rischio di accentuare le sperequazioni economiche.

Nelle ultime settimane si è più volte parlato di una possibile rimodulazione, per evitare i fenomeni come quelli dei furbetti che sono purtroppo stati oggetto di racconti anche sui giornali.

Lo scorso Maggio era arrivato anche il rapporto della Corte dei Conti che aveva giudicato "eccessiva" la spesa per il Supercashback.