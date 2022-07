Addio chiamate pubblicitarie su cellulare: attivo dal 27/7 il Registro delle Opposizioni

Preparatevi a dire addio alle chiamate pubblicitarie sul vostro numero di cellulare. Con un annuncio pubblicato sul sito ufficiale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato che entro il 27 Luglio 2022 sarà attivo il nuovo Registro delle Opposizioni.

Come si legge nella nota, “si comunica che entro il 27 luglio 2022 saranno attivati i nuovi servizi del RPO esteso a tutte le numerazioni. Durante la fase di avvio del nuovo sistema saranno sospesi i servizi”. Sostanzialmente quindi entro mercoledì della prossima settimana gli utenti che non desiderano più ricevere chiamate pubblicitarie da call center sul proprio numero di telefono mobile potranno effettuare l’iscrizione direttamente sul sito web, tramite raccomandata o chiamando al numero dedicato.

Il sistema sarà gestito da Fondazione Ugo Bordoni per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, e le aziende di telemarketing che non si adeguano alla nuova normativa e che continuano a chiamare gli utenti anche se questi hanno presentato opposizione rischiano multe fino al 4% del fatturato e per un massimo di 20 milioni di Euro.

L’iscrizione è ovviamente totalmente gratuita e non comporta alcun addebito sul numero di telefono associato.

Il nuovo Registro delle Opposizioni introdurrà anche lo stop ai sistemi automatici, oltre che altre novità in termini di telemarketing.