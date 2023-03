Addio chiamate spam su Whatsapp: arriva l'attesa funzione su Android

Mentre continuano i test per trasformare le immagini in sticker Whatsapp, dalla beta Android della popolare app di messaggistica istantanea targata Meta giunte l’informazione che presto gli utenti saranno in grado di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti.

Si tratta di una feature molto attesa, dal momento che spesso gli utenti ricevono chiamate spam su Whatsapp da numeri che non sono presenti nella loro rubrica. Come mostriamo nello screenshot presente in calce, gli sviluppatori stano lavorando ad una funzione che permetterà di silenziare in automatico tutte le chiamate in entrata provenienti dai numeri sconosciuti: ciò non vuol dire che saranno bloccate totalmente dal momento che gli utenti potranno comunque visualizzare le chiamate silenziate dalla lista, ma non saranno disturbati mentre effettuano altre attività.

Come riportato da Gizchina, negli ultimi anni le chiamate spam sono diventate un problema sempre più serio e crescente a livello mondiale, dal momento che anche i truffatori effettuano chiamate nel tentativo di rubare informazioni personali, ma anche per indurre le persone ad effettuare pagamenti o fornire dati sensibili. Oltre alle chiamate pubblicitarie “tradizionali” però anche Whatsapp si è dimostrata veicoli per tali telefonate.

Parallelamente, Whatsapp sta anche lavorando al sistema di modifica dei messaggi, che potrebbe debuttare a stretto giro di orologio.